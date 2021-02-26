Kurum: Kanal İstanbul'un ihalesini bu yıl içinde yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesini İstanbulumuza, Türkiyemize kazandıracağız" dedi.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiyeyi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbulumuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir" dedi.