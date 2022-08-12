Küresel Duygu Raporunda sinir, stres ve üzüntüde Türkiye dünyada ilk üçte

Gallup araştırma şirketinin 100 ülkeyi kapsayan Küresel Duygu Raporu'nda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Çalışmada, her ülkeden 15 yaşından büyük bin kişiye telefonla veya yüz yüze soru yöntemiyle bir önceki gün yaşadıkları duygusal durumları soruldu.

Buna göre ankete katılanlara bir önceki gün sinirlenme duygusuna kapılanların ülkelere göre oranında Lübnan yüzde 49 ile birinci, Türkiye yüzde 48 ile ikinci oldu. Bu iki ülkeyi, Ermenistan ve Irak yüzde 46, Afganistan yüzde 41 ile takip etti.

Bir önceki gün kızgınlık hissi yaşayanların en az olduğu ülke ise yüzde 5 ile Finlandiya'nın olduğu tespit edildi. Bu ülkeyi Morityuslular ve Estonyalılar yüzde 6, Portekiz ve Hollandalılar ise yüzde 8 ile takip etti. Türkiye bu sıralamada Avrupa'nın en sinirli ülkesi oldu.

Dünya'da en fazla 'üzüntü' hissedenler: Türkiye 3.

Anket yapıldığı günün bir gün öncesinde üzüntü hissini yaşayanlar sıralamasında ise Türkiye 3. oldu. Üzüntü sıralamasında Afganistan yüzde 61 ile ilk sırada gelirken, Lübnan yüzde 56 ile ikinci, Türkiye yüzde 49 ile üçüncü sırada yer aldı. En az üzüntü yaşan ülkeler ise Kosova, Tayvan ve Singapur olarak sıralandı.

Çalışmada stress konusunda da benzer sonuçlara ulaşıldı. Bu duyguda da sırasıyla Afganistan, Lübnan ve Türkiye dünyada ilk üç sırayı aldı.

Zevk duygusunu dünyada en az tadan 3. ülke Türkiye

Bir önceki gün 'zevk' duygusunu tadanların oranında da Türkiye gerilerde kaldı. İzlanda ve Paraguaylılar yüzde 89 ile zevk duygusunu en çok tadanlar oldu. Türkiye ise zevk duygusunu da Afganistan ve Lübnan'ın ardından en az yaşayan ülke olarak kayda geçti.

Buna göre bir önceki gün zevk alanların oranı Afganistan ve Lübnan'da yüzde 20, Türkiye'de ise yüzde 33 oldu.

'Dün çok güldünüz mü?' sorusuna verilen yanıtlarda ise Türkiye yüzde 36 ile Afganistan'ın ardından bu soruya olumlu yanıt verilen en düşük ülke oldu. Bu sıralamada Lübnan da üçüncü oldu.

En çok gülen ülke vatandaşlarının ise Honduras, Endonezya ve Panama olduğu tespit edildi.