Kurban pazarında keçiye talep arttı

Kurban Bayramı dolayısıyla yüksek rakımlı yaylalarda uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla Küçükçekmece Kurban Satış ve Kesim Merkezinde yerlerini aldı. Bütçeye uygunluğu nedeniyle küçükbaş hayvanlara ilgi artarken en çok talebi gören kurbanlık ise keçi oldu.

“Son zamanlarda keçi etine talep çoğaldı”

Çocukluğundan beri hayvancılık işi ile uğraştığını ve keçilerini Kırşehir'den getirdiğini söyleyen İbrahim Hazar, “Doğal ortamda yetişen yemek konusunda seçici olan bir hayvandır keçi. Son zamanlarda keçi etine talep çoğaldı. Doğal ortamda beslenir. Otun kendisini yer, ortasını yemez. Suyunda en temizini içer. Eti de çok lezzetlidir. Keçi eti kolesterole iyi gelir. Ben şahsen her zaman keçi alır, keçi keserim. Keçi diğer küçükbaşlara göre fiyat yönünden yüksek. Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor. Eskiden kurban yerlerine keçi götürmek sıkıntılıydı. Satılamıyordu fakat şimdi talep çoğaldı. Talep çoğaldığı için biz de artık getirmeye başladık. Bu hayvanı bir bıraksak pazarda hepimizin peşinden koşar” dedi.

“Kurban pazarının maskotu keçidir”

Keçinin eti ve sütünün çok faydalı olduğunu söyleyen Küçükçekmece Kurban Satış ve Kesim Merkezi sahibi Gürsel İlgöz, “Pazarda 135 çadırımız var. Bir satıcının 4 çadırı var. Kurban pazarının maskotu da keçidir. Kurban pazarlarına keçiler çok fazla gelmez. Ama Küçükçekmece'de yer parasında yüzde 50 indirim yaparak keçi etinin sağlığını anlatarak kurban edilebileceğini göstermek istedik. Keçinin sütü, eti çok kıymetlidir. Kurban olarak kesilebilir. Keçiler şu an pazarın göz bebeği. Büyükbaşlarda hisse çok olup çoğu kişi almakta zorlandığı için küçükbaş hayvanı daha makul bir fiyata alıp dini görevini yerine getirmiş olur. Seneye burada 10 keçi çadırı kurmak istiyoruz. Bugün markete gittiğiniz zaman keçi sütü diğerlerine göre çok daha pahalı olduğunu görürüz. Pahalı olmasının sebebi de yemlenme şeklidir. Keçi sürünün hem maskotu hem de öncüsüdür” şeklinde konuştu.