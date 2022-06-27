Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan'dan açıklama...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR Türkiye, kuşatma girişimlerini akamete uğrattı, uğratmaya devam edecek. Rusya Ukrayna savaşı bir kez daha gösterdi ki kendi projesi bulunmayan ülkelerin işi zordur., Suriye'deki hazırlıklıklarımız tamamlandığında yeni harekatlara başlayacağız.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ülkemiz ve milletimiz için eser ve hizmetlerle dolu pek çok program gerçekleştirdik. EFES 2022 tatbikatının son günü törenleri için gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü bir kez daha yerinde gördük.

Dünyanın terörle mücadele tecrübesi en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz. İnsani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke konumundayız. Sınır ötesi harekatlarımızla dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle, ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Rusya Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiştir ki kendi vizyonu bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Bize yöneltilen tenkitler hatalarımızdan değil, Türkiye'nin kendi belirlediği istikamete yürümesinden kaynaklanıyor.

"YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Irak sınırımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.

MARMARİS'TEKİ YANGINDA CHP'Yİ HEDEF ALDI

Marmaris'teki yangın afetinin sona ermesi için tüm imkanları sağladık. Marmaris yangınında herhangi bir ölüm ve yaralanma olmaması teselli kaynağımız oldu. Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir.



Tabii yavruların da var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını, kimlerle yapıldığını tekrar duymuş olsunlar. Sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangında 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir. Dikkat et, Muğla'da Büyükşehir Belediyesi, sende... Acaba ne yaptınız, ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz. Büyükşehir Belediyeleri'nin itfaiyesi yok mu? Onlar ne iş yaptılar? Ama bizler, burası CHP belediyesidir demedik. Bakanlarımızla, tüm ekiplerimizle buraya indik ve atılması gereken adımları da yerinde attık. Bundan sonra da olsa yine aynı şekilde atmaya devam ederiz.

NATO ZİRVESİ

PKK, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını açıkça söyleyeceğiz.

KARADENİZ DOĞALGAZI

Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız. Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.

"MADENLERİ BULACAĞIZ VE İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Hali hazırda nadir elementlerin üretimleri ve bunların nihai çalışmaların %95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız. Madenleri bulacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.

"BİZİM VAZİFEMİZ MİLLETİMİZE EN İYİSİNİ VERMEKTİR"

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma, üretim ve tedarikteki kırılmaya kadar etkisini sürdürüyor. Alenen ekonomimizi mahvetme tehdidinden, içeride ve dışarıdan önümüze kurulan tuzaklara rağmen hamdolsun ülkemize diz çöktüremediler. Mandacı siyasetçi ve iktisatçı güruhu temennilerini dile getiriyor. Yalan, iftira ve çarpıtma üzerine kurulan kampanyalar niyetin ve ortaya çıkan fotoğrafı değiştirmiyor. Bu bedellerin bir kısmını uluslararası platformda yalnız kalarak ödedik. Salgın ve savaş gibi olumsuz gibi küresel faktörler ekonomide ödediğimiz bedellerin yükünü daha da artırmıştır. Ancak gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki bize tuzak kuranların çoğu ekonomileri bizden daha kötü duruma geldi. Biz kendimizi asla kötüyle mukayese etmiyoruz. Çünkü bizim vazifemiz milletimize en iyisini vermektir. Son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. 2023'ün şubat-mart aylarından itibaren enflasyonu daha makul ve hızla daha aşağı seviyeye çekmiş olacağız.

ASGARİ ÜCRET TALİMATI VERDİM: 'En kısa sürede müjdeli bir haber paylaşmak istiyorum'

Erdoğan, asgari ücrete zam beklentisine ilişkin, "Asgari ücreti yeniden değerlendirilmesini istedik. En kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz. NATO görüşmelerinden sonra açıklayacağız" dedi.

Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım. Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur.

Temmuz ayı memur maaşları bayram öncesi 8 Temmuz'da zamlı şekilde ödenecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Kurban bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirildi.