Son Dakika
Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022
2022 Ramazan bayramını geride bıraktık. Şimdi müslüman aleminin gözü kurban bayramında. Peki kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? İşte tüm detaylar...
Güncel 16.05.2022, 15:43 16.05.2022, 16:37
Kurban Bayramı Hangi Gün?
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı'nın 1. gününün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 9 günlük bir tatil beklenmiyor.
2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.