Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022

Kurban Bayramı Hangi Gün?

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 1. gününün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 9 günlük bir tatil beklenmiyor.

2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.