Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatilinin kaç gün olması bekleniyor?

Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı kutladılar, sırada yaz aylarında kutlayacağımız Kurban Bayramı'na geldi. Hem tatil hem de bayramı iyi değerlendirmek isteyenler Kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.