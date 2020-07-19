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Kurban Bayramı ne zaman 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yılın ikinci ve son büyük bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı için tatil planları yapan vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve kaç gün tatil olacağını araştırıyor. Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimini ve 2020 Kurban Bayramı tarihleri haberimizde.

Güncel 19.07.2020, 22:19
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Kurban Bayramı ne zaman 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak pandemi ortamında kutlanacak olan Kurban Bayramı için artık az bir süre kaldı. Milyonlarca Müslüman kurban keserek ibadetlerini yapacak. Birçok kişi ise tatil için hazırlıklara şimdiden başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Tatil kaç gün olacak? İşte 2020 Kurban Bayramı takvimi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Corona virüsü önlemlerine ilişkin “Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı” yolundaki bir soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı:

“Kurban Bayramı’nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.“

2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN VE NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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