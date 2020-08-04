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Kurban Bayramı'nda trafik kazası kaynaklı ölüm sayısında dikkat çeken düşüş

Son yıllarda devreye alınan güvenlikli, konforlu ve yoğunluğu azaltan otoyollar ile bayram sevincini acıya dönüştüren trafik kazalarının önüne geçiliyor. Yıllar bazında Kurban Bayramı süresince yaşanan trafik kazalarındaki ölüm sayısı 2016 yılından bu tarafa yüzde 32, yaralı sayısı ise yüzde 43 düştü.

Güncel 04.08.2020, 16:41
2008
Kurban Bayramı'nda trafik kazası kaynaklı ölüm sayısında dikkat çeken düşüş

Türkiye'de bayram sevincini acıya çeviren trafik canavarına artık ‘dur' deniyor. Son yıllarda devreye alınan emniyetli otoyol projeleri ve bağlayıcı görevi üstlenen köprüler ile kaza oranları kontrol altına alınırken ölüm ve yaralanmalarda azalma görülüyor.

Ölüm sayısı düşüyor

2016-2020 dönemindeki Kurban Bayramlarında meydana gelen kazalarda ölen kişi sayısı yüzde 32, yaralanan sayısı yüzde 43 düştü. 2016 yılı Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında 74 kişi ölürken, 615 kişi yaralandı. 2017 yılında 122 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 2018 yılının Kurban Bayramı kaza bilançosu 56 ölü, 261 yaralı olurken geçtiğimiz sene 52 ölüm 427 yaralanma yaşandı. Bu bayram ise Arefe gününden bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ölü sayısı 45, yaralı sayısı da 349 olarak gerçekleşti.

“Son 7 ayda geçen yıla göre ölüm sayısı 342 azaldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yükselen yol standartlarının dünyanın birçok ülkesinde bulunmadığını vurgulayarak, ölümle sonuçlanan kazalara değindi. Bakan Soylu "Aldığımız tedbirlerle, altını çizerek söylüyorum, Türkiye'nin hastanelerde, sağlık sisteminde ve acil durum yönetiminde ortaya koymuş olduğu anlayışla birlikte trafik kazalarında neredeyse ölümleri Avrupa seviyesine getirme konusunda bir çabayı hep beraber ortaya koyuyoruz. 100 binde 9,5'ten, 100 binde 6'ya getirdik. Size son 7 ayda geçen yıla göre azalan ölüm sayısını söyleyeyim, 342. Yani nüfusumuz artıyor, ehliyet artıyor, araç artıyor, 7 bin 500 olan 2016 yılındaki, 2015 yılındaki ölüm sayımız, 5 bin 473'e düştü. 2019 yılı sonunda 2 bin 57, şimdi bir 342 de 7 ayda var azalma. Bu azalmayı eğer devam ettirirsek biz Avrupa standartlarında ki çok daha alacağımız mesafe var, biz onların da altına geçme konusundaki irademizi tamamlamalıyız” dedi.

Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oranın ciddi bir şekilde düştüğünü kaydeden Soylu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir. Yüzde 32; şu anda son 10 yıldaki 5 günlük trafik kazalarındaki ortalama değerlendirmeleri yaptığımız zaman bu bayramdaki azalmamız" diye konuştu.

Araç sayısı son 11 yılda yüzde 61 arttı

Türkiye'de araç sayısı son 11 yılda yüzde 61 artışla 23 milyonu geçti. Ancak devreye alınan emniyetli otoyol projeleriyle araç sayısındaki büyük artış trafik kazalarına yansımadı. KGM verilerine göre 2009-2019 yılları arasında Türkiye'de 26 bin 300 km otoyolun yapımı tamamlandı. 2009 yılında 1 milyon 53 bin olan trafik kazası sayısı, geçtiğimiz yıl 1 milyon 168 bin oldu. Kaza sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında azalış kaydetti.

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