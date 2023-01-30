Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan protesto edildi

Danimarka'da Cami ve Türk Konsolosluğu önünde Kur`an-ı Kerim yakılmıştı.Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan İsveç'ten sonra Danimarka`da da Kuràn yaktı. Paludan daha sonra Türkiye Büyükelçiliği binasının önüne geçerek eylemini gerçekleştirdi. Paludan 21 Ocak tarihinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur'an Kerimi yaktı.



TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ,aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran-i Kerim yakmasına tepki göstererek "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-i Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Islam düşmanlıgını lanetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Avrupa'da İslam düşmanlığı durmuyor, alçak saldırılar Yüce dinimiz İslam ve kutsal dinimizin kıymetini bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.







Almanya'nın Frankfurt kentinde çevre sivil toplum kuruluşlarınca geçtiğimiz günlerde bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Hanau IGMG İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı olarak yakılan Kuran-ı Kerim için tepkilerini dile getirdiler. HANAU IGMG Yönetim kurulu üyesi Behlül Yılmaz "Bu Kuràn-nin yakilmasi İsveç'te Türk Konsolosluğunun önünde yakılmış olması ve bunun da devlet ve polis kontrolünde olması hem anayasalarına hem Avrupa Ortak Birliği yasalarına hem de İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Dolayısıyla burada aynı zamanda bunların farklı iklimlere karşı farklı dinlerden olan insanların dinlere karşı hiç bir saygıları olmadıklarını gösterir. İnsanların bizim kitabımızı yakmakla bizim kitabımız yok olmaz. Onlar kendi vicdanlarını yakmişlardır. Saygı sevgi şefkat başkalarına saygısız olduklarını bu şekilde dünyaya ispat etmişlerdir. Dolayısıyla hem bizim için menfi bir olay hem de kendilerininde ne mal olduklarını ortaya çıkarmışlardır. Ne kadar adi bir insan olduklarını bunu da polis desteği altında bunu yapmış olmaları insanlık suçu işlemişlerdir. Dine karşı Ebu Cehiller dün de vardı bugünde olduğu gibi her zamanda olacak o yakmış oldukları kitabın içinde o dumanların içinde boğularak geberip gidecekler. Allah (C.C.) Bu dünyada da öbür dünyada da kimin ne olduğunu hangi karakterde olduğunu açığa çıkarmadan canını almayacağım buyruldu. Avrupa Değerleri İnsan Haklari ve dinlere saygı ve sevgi diye bugüne kadar yutturdukları şeyinde bir hikayeden başka birsey olmadığı ortaya konulmuştur. Bu olayla hem orada hem de diğer yakılan yerlerde bu olay ortaya konmuştur. Dolayısıyla biz de burada hem onu protesto gerçekleştirdik.Buda bize anlatiyor!Islama ve Kur`an-a sarılmalıyız.Kuràn-i ve Sünneti yaşamalıyız.Öğrenmek ve yaşamak bizim boynumuzun borcu.Biz bu şekilde yaşarsak bunların yaptıkları bu sekilde bizim için birşey ifade etmiyor. Bu şekilde hiçbir yere varmayacak lardir.Raflarda tozlanmış olan Kur'an ve kitaplarımızın değerini bilip Hayatımıza uygulamamız ve dinimize ve Dini değerlerimize sahip çıkmamız gerektigini duyurmak istiyorum.