Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında 'Ayasofya' protokolü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşler Başkanlığı arasında Ayasofya için protokol imzaladı. İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili herkesin fikir açıklamasının normal olduğunu belirterek, ''Ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı bu kararın üstünde değildir.'' dedi.

Ayasofya'nın itinayla korunacağını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, ''Bugün imzalayacağımız protokol ile de Ayasofya'nın korunmasına yönelik ana ilkeler saptanmıştır. Caminin sahip olduğu tarihi kültürel estetik değerlerin muhafazasının gerçekleştirileceği bir kez daha imza altına alınmış oluyor.'' diye konuştu.

Koruma ve restorasyonu bakanlık yapacak

Ayasofya'daki din hizmetlerinin Diyanet tarafından yürütüleceğini, koruma ve restorasyonunun ise Bakanlıkça yapılacağını ifade eden Ersoy, Ayasofya'nın yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacağını ve ziyaretçilerden ücret alınmayacağını açıkladı.

Ersoy konuşmasının devamında şunları söyledi:

''Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle restorasyonları hızlandırıyoruz.

‘’Cumhurbaşkanımızın talimatıyla...’’

Güzel bir haberim var Sultanahmet meydanıyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki tapu binası bakanlığımıza tahsis edildi. Orada hem ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu, ki bu bin 359 tane, İslami dönem koleksiyonları, taş eserler koleksiyonu ve sikke koleksiyonu gibi birçok hazine değerimizi sergilemeye başlayacağız.''