Kullandıkları sabun ve şampuan için para bıraktılar

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası görevlendirilen Mehmetçikler ile sosyal hizmet uzmanları kullandıkları malzemeler için para ve not bıraktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Cahit Zarifoğlu Yurdunda misafir edilen Mehmetçiklerimiz ile Raziye Begüm Sultan Yurdunda misafir edilen Sosyal Hizmet Uzmanı personeller, odalarda kullandıkları malzemeler için para ve "Hakkınızı helal edin" yazılı not bıraktı.

Öğrenciler; “Odalarımıza bırakılan not ve para bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı” dediler.