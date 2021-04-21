Kudüs halkı Mescid-i Aksa avlusunda iftar açtı

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin'de Covid-19 tedbirleri, halkın Ramazan mutluluğunu birlikte yaşamasına engel olmadı. Kudüs halkı iftar için Mescid-i Aksa avlularına akın etti. İftar saati yaklaşırken Kudüs halkı, iftar yemeğini evden getirerek Mescid-i Aksa'nın avlusunda ezan okunmasını bekledi. Kudüslüler, iftarın ardından Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı.