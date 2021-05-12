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Kudüs'e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi

İsrail’in saldırılarını protesto etmek ve Kudüs’e destek olmak için binlerce araçtan oluşan konvoy düzenlendi.

Güncel 12.05.2021, 09:38

Fatih Vatan Caddesi'nden İsrail Konsolosluğu'na doğru harekete geçen konvoy havadan görüntülendi. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) çağrılarına kulak veren vatandaşlar, binlerce araçtan oluşan bir konvoy düzenledi. ‘Kudüs'e umut ol' sloganıyla yapılan çağrıda, Fatih Vatan Caddesi'ne toplanan binlerce araç İsrail Konsolosluğu'na doğru harekete geçti. Filistin ve Türk bayraklarının da olduğu konvoya çevredeki insanlar da destek verdi. Bazı insanlar meşale yakarak sloganlar atarken, kimileri ise bayraklarını alarak konsolosluğun yolunu tuttu. Kilometrelerce uzunluktaki araç konvoyu ise drone ile havadan görüntülendi.

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