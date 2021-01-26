Son Dakika
Küçükçekmece Su Kesintisi Listesi
Küçükçekmece planlı-plansız güncel su kesintileri listelenmiştir. Arıza bilgileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine dayanmaktadır. Kesintiden etkilenen mahalle bilgileri listede yer almaktadır. Mahallenizin listede olmadığını düşünüyor iseniz yakın mahalleleri de kontrol etmenizi öneririz. Plansız su arızaları genelde beklenmeyen durumlarda birden oluşur, haberini yayınlamamız zaman alabilir. Planlı su kesintilerinde haberde belirtilen mahalle veya sokağın hepsini kapsamayabilir.
Güncel 26.01.2021, 18:36
13
İstanbul Küçükçekmece'deki su kesintileri için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.