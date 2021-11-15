Küçük Müslüme, termal kameralarla havadan aranıyor

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.

Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınmaya devam edildi.

Havadan da termal kameralı dronelerle şu ana kadar 10 kilometrelik alan tarandı.

Öte yandan, acılı Yağal ailesi de ekiplerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Kurdukları çadırın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Mehmet Yağal, 6. günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını vurgulayan Yağal, "Daha önce böyle bir şey olmamıştı. İlk kez böyle bir şey oldu. Şüphelendiğim bir şey yok ama her yeri aradık buna rağmen çıkmadı. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu. Belirli bir şey söyleyemiyoruz. Ancak bizim şu anki düşüncemiz budur. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuk için bunu yapmaz. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.