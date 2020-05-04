Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99370
ALTIN
385.449
DOLAR
7.0308
STERLİN
8.7269
EURO
7.6852

Kuaför ve berberler hizmete başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin mayısın 3. haftasında açılması planlanıyor

Kuaför ve berberler hizmete başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin mayısın 3. haftasında açılması planlanıyor

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:28
2026 Okunma
Kuaför ve berberler hizmete başlıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve berberler gibi çeşitli iş yerlerinin faaliyetleri, 21 Mart’ta, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile fiziksel teması sona erdirmek için  ikinci bir tarihe kadar kapatılmıştı.

KAÇAK TIRAŞLAR ARTTI

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye’de birçok ilde bazı berberler, yasak olmasına rağmen oto sanayilerde, depolarda, evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya başladı.  Polis, her gün çok sayıda adrese kaçak tıraş operasyonu düzenliyor...

MAYISIN 3. HAFTASINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Türkiye'nin koronavirüse karşı gösterdiği etkin mücadelede büyük bir başarı sağlandı...

Yavaş yavaş normalleşme adımlarına geçen Türkiye, bununla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda atılacak ilk adımlar, tedbirler kapsamında alınan yasakların kaldırılması.

Tedbir amaçlı kapatılan  kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin açılması da gündeme getirildi. Bu işletmelerin, mayısın 3.haftasında açılması planlanıyor.

TEDBİRLER ALINACAK

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin açılması için çalışmalar sürerken, bu işletmelerde birtakım tedbirler alınacak.

Tedbirlerden birkaçı şu şekilde:

Randevulu sisteme geçilecek.

Berberlerde ve kuaförlerde kalabalığın oluşmaması için içeriye çok sayıda kişi alınmayacak.

Berberlerin saç kesimi yaparken eldiven ve maske takma zorunluluğu olacak.

İşletmeler sık sık dezenfekte edilecek.

Denetimler artırılacak...

ALMANYA'DA AÇILDI

Almanya’da, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart’tan beri kapalı tutulan kuaförler yeniden müşterilerine kapılarını açtı.

TURİZM HAZİRANDA

Turizm Türkiye’nin bacasız sanayisi. Onlar mayıs ayını hazırlık süreç olarak değerlendirecekler. Konaklama, açık büfe ve sosyal etkinlikler sıkı kurallara bağlanıyor.

Ama haziran ayında turistik tesisler açılıyor. Otel, motel, müze ve örenyerleri açılacak. Kültürel etkinlikler yine haziran ayında başlatılıyor. Ancak tatil merkezlerimiz açısından çözüm bekleyen bir sorun, turistlerin durumu olacak.

UÇUŞLAR HAZİRANDA

Türk Hava Yolları’nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor.

Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.

CAMİLER HAZİRANDA AÇILIYOR

Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı.

Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.

65 YAŞA RAHATLAMA GETİRİLİYOR

Bugünkü Bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yaş ve üstündekilere dönük bir açıklama yapması bekleniyor. 21 Mart’tan bu yana dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler için kısmı rahatlama getiriliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona döneminde kuruyemişe talep arttı
Korona döneminde kuruyemişe talep arttı
82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
Hayalet taşıyıcı takibe alınıyor
Hayalet taşıyıcı takibe alınıyor
'Yoksulların doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Yoksulların doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Döngeloğlu ailesine taziye telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Döngeloğlu ailesine taziye telefonu!
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aramızda 36 bin hayalet var
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Aramızda 36 bin hayalet var
Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti
Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı nisan ayında düşüşe geçti
Mevsimlik işçiler için yol haritası
Mevsimlik işçiler için yol haritası
Prof. Dr. Altaş: 'AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilir'
Prof. Dr. Altaş: 'AVM'ler, Bilim Kurulu onay verirse 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilir'
Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı
Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı
Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi
Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi
Bedrettin Dalan'ın konuşması paylaşım rekorları kırıyor: Almanların, Fransızların böyle bir tarihi yok
Bedrettin Dalan'ın konuşması paylaşım rekorları kırıyor: Almanların, Fransızların böyle bir tarihi yok
Kıbrıs gazisi Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar marketlere akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağında internet kullanımı 4 kat arttı
Sokağa çıkma yasağında internet kullanımı 4 kat arttı
İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış
İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı yerine getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı yerine getirildi
Çay işçiliğinin yevmiyesi artınca bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi artınca bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Kemal Kılıçdaroğlu: "1 Mayısları sağlıklı günlerde meydanlarda coşkuyla kutlayacağız"
Kemal Kılıçdaroğlu: "1 Mayısları sağlıklı günlerde meydanlarda coşkuyla kutlayacağız"

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim