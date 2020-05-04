Kuaför ve berberler hizmete başlıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve berberler gibi çeşitli iş yerlerinin faaliyetleri, 21 Mart’ta, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile fiziksel teması sona erdirmek için ikinci bir tarihe kadar kapatılmıştı.

KAÇAK TIRAŞLAR ARTTI

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye’de birçok ilde bazı berberler, yasak olmasına rağmen oto sanayilerde, depolarda, evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya başladı. Polis, her gün çok sayıda adrese kaçak tıraş operasyonu düzenliyor...

MAYISIN 3. HAFTASINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Türkiye'nin koronavirüse karşı gösterdiği etkin mücadelede büyük bir başarı sağlandı...

Yavaş yavaş normalleşme adımlarına geçen Türkiye, bununla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda atılacak ilk adımlar, tedbirler kapsamında alınan yasakların kaldırılması.

Tedbir amaçlı kapatılan kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin açılması da gündeme getirildi. Bu işletmelerin, mayısın 3.haftasında açılması planlanıyor.

TEDBİRLER ALINACAK

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin açılması için çalışmalar sürerken, bu işletmelerde birtakım tedbirler alınacak.

Tedbirlerden birkaçı şu şekilde:

Randevulu sisteme geçilecek.

Berberlerde ve kuaförlerde kalabalığın oluşmaması için içeriye çok sayıda kişi alınmayacak.

Berberlerin saç kesimi yaparken eldiven ve maske takma zorunluluğu olacak.

İşletmeler sık sık dezenfekte edilecek.

Denetimler artırılacak...

ALMANYA'DA AÇILDI

Almanya’da, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart’tan beri kapalı tutulan kuaförler yeniden müşterilerine kapılarını açtı.

TURİZM HAZİRANDA

Turizm Türkiye’nin bacasız sanayisi. Onlar mayıs ayını hazırlık süreç olarak değerlendirecekler. Konaklama, açık büfe ve sosyal etkinlikler sıkı kurallara bağlanıyor.

Ama haziran ayında turistik tesisler açılıyor. Otel, motel, müze ve örenyerleri açılacak. Kültürel etkinlikler yine haziran ayında başlatılıyor. Ancak tatil merkezlerimiz açısından çözüm bekleyen bir sorun, turistlerin durumu olacak.

UÇUŞLAR HAZİRANDA

Türk Hava Yolları’nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor.

Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.

CAMİLER HAZİRANDA AÇILIYOR

Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı.

Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.

65 YAŞA RAHATLAMA GETİRİLİYOR

Bugünkü Bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yaş ve üstündekilere dönük bir açıklama yapması bekleniyor. 21 Mart’tan bu yana dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler için kısmı rahatlama getiriliyor.