Kritik kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. Darbe şakşakçıların desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir.”

“TSK artık darbeyle, cuntayla, bildiriyle değil, sınırlarımızı korumadaki güçlü duruşuyla gündem olmaktadır.”

“Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı Irak, Suriye, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz'den Balkanlara kadar her hadisede gösterdik. Karadeniz'in kuzeyindeki krizde de her ikisini dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunu diyalogla çözmeleri çağrısında bulunduk.”

“Montrö sözleşmesinin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız.”

“Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz.”

“Meskenler ile tarımsal sulama da kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18 den 8' e düşürülmüştür.”