Kredi kartı sahipleri, aidat iadesi tuzağına dikkat!

Türkiye'de kredi kartı kullanıcı sayısı her geçen gün artarken vatandaşın cebinde birden fazla kredi kartı olması dolandırıcıların da iştahını kabartıyor.

Yasal olmamasına rağmen bankaların müşterilerinden kredi kartı aidatı kesmeye devam etmesi ile beraber vatandaş tuzağa itiliyor. Sosyal medya kullanıcıları sahte kredi kartı iade reklamları ile tuzağa çekiliyor.

Sahte sitelerden bir görüntü

KREDİ KARTI AİDAT İADE TUZAĞI

Herşey sosyal medya hesapları üzerinden verilen sahte ilanlarla başlıyor.

Vatandaşın dikkatini çekecek şekilde verilen sahte ilanların üzerine "kullandığınız kredi kartlarının aidat iade işlemleri başlamıştır. Aidat iade tutarınızı sorgulayıp kartınıza aktarmak için tıklayın" gibi ifadeler yazılıyor.

Vatandaş Gelir İdaresi Başkanlığı gibi resmi bir site ismi ve resmini görünce güven duyarak gelen linke tıklıyor. Ardından gelen ekranda vatandaştan işlem yapılabilmesi için internet şubesi şifresi ve kullanıcı adı bilgisini girmesi talep ediliyor.

Siz bu bilgileri girerken özel bir yazılım ile hackerlar kullanıcı adı ve şifrenize ulaşıyor. Bankanın gönderdiği doğrulama kodunu da girdiğiniz anda ellerinizle hesabınızı dolandırıcılara teslim etmiş oluyorsunuz.

Dolandırıcılar hem hesabınızdaki tüm paraları boşaltıyor hem de adınıza kredi başvurusu yaparak sizi borçlandırıyor.

Dolandırıcılar twitter, facebook ve benzeri sosyal medya sitelerinden bu tür paylaşımlar yaparak sahte sitelere yönlendiriyor

SAHTE İLANLARA DİKKAT! SOSYAL MEDYA LİNKİ İLE BANKA ŞİFRESİ GİRMEYİN

Benzer bir olay geride bıraktığımız günlerde Mersin'de yaşanmıştı. Mersin'de yaşayan H.Ş. isimli vatandaş internette gördüğü ilana tıkladı.

Açılan linkte yer alan banka hesap numarası, kullanıcı adı ve şifre numarası giren vatandaş bir anda ekranın kapanması ile şok yaşadı.

Gerçek e-devlet sitesi. Resmi sitenin adres çubuğunda "gov.tr" yazıyor.

Daha sonra banka tarafından aranan kişi hesabının boşaltıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. H.Ş. yaptığı açıklamasında sosyal medyada gördüğü bir ilana tıkladığını belirterek "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı, sonra hesabımdaki 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiği öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım" dedi.

Adres çubuğuna tıkladığınızda görünen adresin ön kısmında "https" yazmasına dikkat edin. http yerine https yazması bir güvenlik unsurudur.

NE YAPMANIZ LAZIM?

Dolandırıcılara karşı önlem almak isteyen kişilerin asla sosyal medya hesapları üzerinden açılan linklere güvenmemesi gerekiyor.

Hiçbir banka ve devlet kuruluşu sizden kişisel bilgilerinizi isteyerek kart iadesi yapmaz.