Kral Charles Türk gönüllülerle yardım topladı

6 Şubat saat 04:17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem ve ardından sadece 9 saat sonra yaşanan bir başka büyük depremin yaralarını sarmak için dünya çapında çabalar sürüyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi depremzedelere yardım elini uzattı.Ülke dışında yaşayan Türkler de çeşitli yardım kampanyaları düzenliyor. Depremle hayatları yıkılan milyonlarca kişiye küçük bir destek de Londra'da yaşayan Türklerden geliyor. Bir yardım kampanyası düzenleyen Londra'daki Türk toplumu ihtiyaç malzemeleri topluyor.

İşte bu çabaların sergilendiği yerlerden biri olan Batı Londra'daki Hounshow'da bulunan bir merkezi, İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles da ziyaret etti. Kral 3. Charles, burada Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından karşılandı. Kral'a bölgedeki Türkler tarafından çay ikram edildi.