KPSS önlisans sınav yerleri sorgulama için TIKLA! KPSS önlisans sınavı giriş belgesi erişime açıldı! İşte sınav tarihi...

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM şu duyuru gerçekleştirdi;

"2020-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

25 Ekim 2020 tarihinde KPSS önlisans sınavı gerçekleştirilecek.