KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Önümüzdeki dönem KPSS sınavına girecek olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 2020 KPSS ne zaman?

2020 KPSS NE ZAMAN?

2020 ENGELİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Başvuru tarihleri: 24.01.2020 – 12.02.2020

Geç başvuru günü: 11.03.2020 – 12.03.2020

Kura başvuru tarihleri: 28.04.2020 – 12.05.2020

Kura geç başvuru günü: 03.06.2020 – 04.06.2020

Sınav tarihi: 26.04.2020

Sonuç açıklanma tarihi: 27.05.2020

2020 KPSS ÖN LİSANS

Başvuru tarihleri: 12.08.2020 – 25.08.2020

Geç başvuru günü: 08.09.2020 – 09.09.2020

Sınav tarihi: 18.10.2020

Sonuç açıklanma tarihi: 12.11.2020

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM

Başvuru tarihleri: 21.08.2020 – 07.09.2020

Geç başvuru günü: 22.09.2020 – 23.09.2020

Sınav tarihi: 08.11.2020

Sonuç açıklanma tarihi: 08.12.2020

2020 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

Başvuru tarihleri: 05.05.2020 – 20.05.2020

Geç başvuru günü: 09.06.2020 – 10.06.2020

Sınav tarihi: 09.08.2020

Sonuç açıklanma tarihi: 10.09.2020

2020 KPSS LİSANS

Başvuru tarihleri: 05.05.2020 – 20.05.2020

Geç başvuru günü: 09.06.2020 – 10.06.2020

Sınav tarihi: Alan Bilgisi 1. Gün 25.07.2020 / Alan Bilgisi 2. Gün 26.07.2020 / Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 19.07.2020

Sonuç açıklanma tarihi: 10.09.2020

2020 KPSS DİZ HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

Başvuru tarihleri: 29.09.2020 – 07.10.2020

Geç başvuru günü: 20.10.2020

Sınav tarihi: 22.11.2020

Sonuç açıklanma tarihi: 17.12.2020

2020 KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Başvuru merkezlerinde güncel fotoğraf çektirenler daha sonra online ortamdan başvuru yapabilirler.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)