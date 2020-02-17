Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
120775
ALTIN
307.447
DOLAR
6.0449
STERLİN
7.8681
EURO
6.5530

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı, Alan Bilgisi sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, olmak üzere yapılacak olan KPSS lisans oturumları temmuz ayında tamamlanacak. Peki KPSS 2020 başvurusu ne zaman yapılacak?

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı, Alan Bilgisi sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, olmak üzere yapılacak olan KPSS lisans oturumları temmuz ayında tamamlanacak. Peki KPSS 2020 başvurusu ne zaman yapılacak?

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:28
1244 Okunma
KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Önümüzdeki dönem KPSS sınavına girecek olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 2020 KPSS ne zaman?

2020 KPSS NE ZAMAN?

2020 ENGELİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

    Başvuru tarihleri: 24.01.2020 – 12.02.2020
    Geç başvuru günü: 11.03.2020 – 12.03.2020
    Kura başvuru tarihleri: 28.04.2020 – 12.05.2020
    Kura geç başvuru günü: 03.06.2020 – 04.06.2020
    Sınav tarihi: 26.04.2020
    Sonuç açıklanma tarihi: 27.05.2020

2020 KPSS ÖN LİSANS

    Başvuru tarihleri: 12.08.2020 – 25.08.2020
    Geç başvuru günü: 08.09.2020 – 09.09.2020
    Sınav tarihi: 18.10.2020
    Sonuç açıklanma tarihi: 12.11.2020

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM

    Başvuru tarihleri: 21.08.2020 – 07.09.2020
    Geç başvuru günü: 22.09.2020 – 23.09.2020
    Sınav tarihi: 08.11.2020
    Sonuç açıklanma tarihi: 08.12.2020

2020 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

    Başvuru tarihleri: 05.05.2020 – 20.05.2020
    Geç başvuru günü: 09.06.2020 – 10.06.2020
    Sınav tarihi: 09.08.2020
    Sonuç açıklanma tarihi: 10.09.2020

2020 KPSS LİSANS

    Başvuru tarihleri: 05.05.2020 – 20.05.2020
    Geç başvuru günü: 09.06.2020 – 10.06.2020
    Sınav tarihi: Alan Bilgisi 1. Gün 25.07.2020 / Alan Bilgisi 2. Gün 26.07.2020 / Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 19.07.2020
    Sonuç açıklanma tarihi: 10.09.2020

2020 KPSS DİZ HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

    Başvuru tarihleri: 29.09.2020 – 07.10.2020
    Geç başvuru günü: 20.10.2020
    Sınav tarihi: 22.11.2020
    Sonuç açıklanma tarihi: 17.12.2020

2020 KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Başvuru merkezlerinde güncel fotoğraf çektirenler daha sonra online ortamdan başvuru yapabilirler.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)

Son Güncelleme: 17.02.2020 14:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıda denetimi sıkılaşıyor: Whatsapp şikayet hattı kurulacak
Gıda denetimi sıkılaşıyor: Whatsapp şikayet hattı kurulacak
İstanbul Yatırım Ajansı kuruldu
İstanbul Yatırım Ajansı kuruldu
Boat Show 2020 fuarı 7 Mart'ta
Boat Show 2020 fuarı 7 Mart'ta

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim