Kozmetik sektörüne yeni bir soluk...

Her biri birbirinden değerli, özel harmanların birleşimi olan Pellinn Paris Parfum, 77 çeşit koku alternatifi ile lüks parfümü ulaşılabilir kılarak birçok hediye seçeneği sunuyor.

Titanyum kazanlarda -4 derecede 48 saat boyunca 24 ayrı filtreden geçirilerek damıtılan ve sonrasında en az 4 ay boyunca özel tanklarda dinlendirildikten sonra piyasaya sürülen Pellinn Paris Parfum orijinal EDP garantili...

Satış noktaları: İstanbul Ataşehir Palladium AVM, İzmir Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı, Kozmetikon.com, Trendyol ve Hepsiburada. Çok yakında Ankara, Antalya ve Bursa mağazalarıyla hizmetinizde…