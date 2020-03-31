Koronavirüsün ülkemizde aldığı can sayısı 168'e ulaştı; 10 bin 827 vaka var...





Bakan Koca Twitter hesabından, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Toplam vaka sayısı 10.827'ye, toplam vefat sayısı 168'e, toplam iyileşen sayısı ise 162'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif hale getirildi. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum tüm detayları ile paylaşılıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı ekranda covid-19 ile ilgili sayısal veriler paylaşılıyor.

DÜNYA GENELİNDE DURUM NE?

Dünya genelinde Corona virüsü nedeniyle ölü sayısı 34 bine ulaştı. Dünya genelinde en yüksek ölü sayısı ise 10 bin 779’la İtalya’da kaydedildi. Bununla birlikte vaka sayısı ise 723 bin 328 olarak kaydedildi. En yüksek vaka sayısı ise 143 bin 25 olarak ABD’de kaydedildi.

Dünün sayıları için: