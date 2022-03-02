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koronavirüsün en büyük düşmanı bitkiler

Bitki bilimcisi, araştırmacı, yazar ve laboratuvar çalışanı Recep Dağıstanlı, koronavirüsten nasıl korunabileceğinizi, bağışıklık sisteminizi yüksek tutmanın ipuçlarını ve kronik hastalıkları önlemenin sırlarını anlatıyor. Detayları sizler için hazırladık.

Güncel 02.03.2022, 15:04
koronavirüsün en büyük düşmanı bitkiler

Son zamanlarda viral problemlerdeki artışın aslında kronik hastalıklarda ve bağışıklığın azalmasında çok önemli bir etken olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlıklı bir vücutta daha hızlı atılsa da ziyarete gelen uzmanlar beslenmenin önemine vurgu yaptı. Bu durumda metabolizmanızın çok iyi olması gerekir.

İlaçların ve gıda takviyelerinin vücutta her zaman kimyasal reaksiyonlara neden olduğunu unutmayın. Sarımsak, soğan, kara turp, limon, antep fıstığı, mevcut meyve ve sebzeler, üzüm sirkesi, kekik, nane, kara kovan balı ve polen gibi gıdaların düzenli tüketimi virüsün en büyük düşmanlarıdır.

Bitki özlerinin çok dikkatli ve iyi kullanılması gerekir. Bitkiler özel ve steril bir ortamda kurutularak bitkisel karışımlara ve bitki çaylarına dönüştürülebilir. Vücuda faydalı olan bazı şifalı bitkiler kanser türüne göre kontrol edilebilir ve vücut metabolizmanız bu doğrultuda güçlenecektir.

Akciğer kanserli bir hasta için asabi yapraklar, çam sakızı, kekik, atkuyruğu, ısırgan otu, kara hardal tohumu ve sarı kantaron onun için faydalı olabilecek şifalı bitkilerdir.

Karaciğer kanseri hastaları için fitoterapide faydalı olan şifalı bitkiler karahindiba, kara hardal tohumu, devedikeni tohumu, kereviz tohumu, acı badem yağı, badem yağı, üzüm çekirdeği yağı vb. Ancak dikkatli kullanılmalıdır.

Bitkilerin; bağışıklık sistemi güçlü olmayan herkesin kanser vb hastalıklar haricinde günümüzün vebası olarak adlandırılan korona virüs salgınında da büyük bir etkisi var.

Sebzeler, yol boyunca sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek için en iyi desteği sağlar; yeşil mercimek, karnabahar, Çin lahanası, brokoli, ıspanak, kara turp, havuç, yeşil zeytin.

Kronik hastalığı olanlar soğan, kara turp, limon, her türlü mevsim sebze ve meyveleri, üzüm sirkesi, nane, karabiber, pul biber, zeytinyağı, tereyağı, kara petek balı ve polen tüketmelidir.

Vücudumuzu dengede tutmak, özellikle sağlıklı yaşam için çok önemlidir. Çeşitli yiyecekleri hayatımızdan ne kadar uzun süre uzak tutarsak, o kadar sağlıklı ve enerjik oluruz.

Hazır gıdalar ve paketlenmiş tüm gıdalar, şeker ve şekerlemeler, hazır meyve suları, hazır mineralli sular, kızartılmış yiyecekler, çiftlik tavukları, tuz, işlenmiş çerez türleri, alkollü ya da alkolsüz içecekler, sigaradan ve sigara dumanı olan yerlerden uzak durulduğu takdirde yaşamınıza daha sağlıklı ve güçlü bir metabolizma ile yaşamanızı sağlayacaktır.

#sağlık #virüs #bitki
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