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Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

Çin'de bir üniversite, yeni tip corona virüsünü (Covid-19) 15 dakikada saptayan hızlı test kiti geliştirdi.

Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

Çin'de bir üniversite, yeni tip corona virüsünü (Covid-19) 15 dakikada saptayan hızlı test kiti geliştirdi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 17:03
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Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip corona virüsü IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi.

Covid-19'u 15 dakikada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek. Tespit sürecini hızlandıracak kitin kısa sürede salgının önlenmesi için kullanılması bekleniyor.

Diğer yandan, Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Wuhan’a Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gönderilen sağlık personeli sayısı 30 bini geçti.

Bu rakamın yaklaşık 11 bininin yoğun bakım uzmanı olduğu belirtilirken, sağlık personellerinin ülkenin 29 farklı eyaletinden gönderildiği kaydedildi.

 

CORONA VİRÜSÜNÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER VE VAKA SAYILARI (İNTERAKTİF HARİTA)

Çin’de cuma günü yapılan açıklamada, ülkede 1716 sağlık personelinin Covid-19’a yakalandığı, bunlardan 6’sının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Wuhan'da tespit edilen yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Son Güncelleme: 17.02.2020 17:10
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