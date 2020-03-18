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Koronavirüsten ilk ölümlü vaka gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs sebebiyle ilk ölümlü vakanın gerçekleştiğini duyurdu. Kimliği açıklanmayan 89 yaşındaki hastaya rahmet dileyen bakan yeni vaka sayısını da açıkladı.

Koronavirüsten ilk ölümlü vaka gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs sebebiyle ilk ölümlü vakanın gerçekleştiğini duyurdu. Kimliği açıklanmayan 89 yaşındaki hastaya rahmet dileyen bakan yeni vaka sayısını da açıkladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:08
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Koronavirüsten ilk ölümlü vaka gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili yeni bir açıklama yaptı. İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdik. İnsalık bu tablonun içindeyken Türkiye'nin tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce size ilk vaayı bildirmiştim. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor."

KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

"Virüsün farklı yaş grupları üstündeki etkisi. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır. Özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Corona virüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum."

Son Güncelleme: 18.03.2020 02:14
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