Koronavirüslü hasta İstanbul'da mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” açıklaması yaptı.

Saat 00.30’da yapılan açıklamada virüsün hangi şehir veya hangi hastanede görüldüğü açıklanmadı.

Ancak CNN Türk spikeri Duygu Kaya virüsün İstanbul’da görüldüğünü söyledi.

Koronavirüsün Türkiye vatandaşı bir erkekte görüldüğünü belirten Koca açıklamasında “Şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirdim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi vardı, şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereği hissettik” ifadesini kullanmıştı.