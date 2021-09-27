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Koronavirüse karşı kullanılan Ivermectin isimli ilaç yüzünden 23 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüse inanmayanlar ve aşıya karşı olan bir grup insan tarafından virüse karşı iyi geldiği öne sürülen Ivermectin isimli ilaç ülkede kriz yarattı. Normalde atlardaki paraziti yok etmek için kullanılan ilacı koronavirüsün etkisini azaltmak için aşırı dozda tüketenlerin zehirlenerek öldükleri duyurulurken, yalnızca 2020 yılında Ivermectin nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23 olduğu kaydedildi. Yetkililer şu an bu ilacın koronavirüsün tedavisinde kullanımına onay vermiyor.

Güncel 27.09.2021, 13:57
Koronavirüse karşı kullanılan Ivermectin isimli ilaç yüzünden 23 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınıyla ilgili yanlış bilgilerin çok yaygın olduğu ABD'de parazit öldürücü ilaç Ivermectin ülkeyi karıştırmaya devam ediyor.

"ZEHİRLENENLERİN SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI"

Henüz bilimsel olarak koronavirüse karşı etkisi doğrulanmayan Ivermectin isimli ilacın ülkede belirli kesimler tarafından çok yoğun bir şekilde kullanıldığı açıklandı. Resmi verileri inceleyen uzmanlar, "Aşırı doz Ivermectin alarak zehirlenenlerin sayısı iki katına çıktı" açıklamasını yaptı.

2020 YILINDA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer sadece bu yıl içerisinde koronavirüsün etkisini azaltmak için aşırı dozda Ivermectin tüketenlerin zehirlenerek öldüğünü duyurdu. Financial Times, 2020 yılında 23 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarırken, yetkililer koronavirüs salgınından ölenlerin bazılarının aşırı dozda Ivermectin'den öldüğünü tahmin ediyor.

NORMALDE ATLARDA KULLANILIYOR

Normalde atlardaki paraziti yok etmek için kullanılan Ivermectin, nadir durumlarda insanlar tarafından da düşük dozlarda kullanılabiliyor. Ivermectin'in aşırı dozunda koma, halüsinasyon görme, baş dönmesi ve sinir sisteminin bozulması gibi belirtiler gözüküyor.

Ülke genelinde Ivermectin kullanımının artmasıyla birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesi geçen ay bir tweet paylaşmıştı. Paylaşımda, "Siz bir at değilsiniz. Siz bir inek değilsiniz. Gerçekten, kullanmayı bırakın" açıklamasını yaptı.

YETKİLİLER KORONAYA KARŞI KULLANIMINA ONAY VERMİYOR

İlaç üzerinde yapılan ilk test sonuçları Ivermectin'in bazı koronavirüs hastalarında ölüm oranını azalttığını ortaya koysa da ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şu an elde edilen verilerin virüsün tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağına dair kesin bir karar verilmeyeceğini duyurdu. Yetkililer şu an bu ilacı koronavirüsün tedavisinde kullanımına onay vermiyor.

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