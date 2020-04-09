Koronavirüse dair son rakamlar açıklandı: Bugüne kadarki en yüksek ölüm sayısı

Koronavirüs salgını, Türkiye’de hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. 10 Mart tarihinden beri ülkemizde salgının önlenmesi adına çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu covid.19.saglik.gov.tr sayfasında her gün Türkiye koronavirüs tablosu paylaşılıyor.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Bakanlığın açıklamış olduğu verilere göre 9 Nisan itibariyle koronavirüs salgını yüzünden 96 kişi daha hayatını kaybetti. 96 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkemizde koronavirüs sebebiyle toplam ölüm sayısı 908’e yükseldi.

KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

Salgına ilişkin her gün vaka ve hayatını kaydedenlerin sayısı paylaşırken, iyileşen kişi sayısı da paylaşıyor. Her geçen gün salgını yenip iyileşen kişilerin sayısı artıyor. 9 Nisan itibariyle 296 kişi da iyileşen toplam iyileşen sayısı 2.142’ye yükseldi.

VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Açıklanan koronavirüs vaka tablosunda en çok dikkat edilen verilerden birisi vaka sayısı. Salgının hızlı bir şekilde yayılması sebebiyle, vaka sayısında da hızlı bir artış görülüyor. Son 24 saat içerisinde 28.578 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testte 4.056 yeni vaka daha tespit edilirken, toplam vaka sayısı 42.282 oldu.

10 MART – 9 NİSAN VAKA TABLOSU

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 10 Mart tarihinde görüldü. 10 Mart tarihinden itibaren her geçen gün vaka sayıları artmaya devam etti. İşte 10 Mart – 9 Nisan arasındaki vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı:

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölü

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölü

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölü

5 Nisan: 27 bin 069 vaka, 574 ölü

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölü

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölü

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 ölü

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Covid 19 takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor.

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