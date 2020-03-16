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Koronavirüs vakası 18'e yükseldi! Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Avrupa'dan gelen 7, ABD'den gelen 3 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs vakası 18'e yükseldi! Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Avrupa'dan gelen 7, ABD'den gelen 3 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

16 Mart 2020 Pazartesi 10:06
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Koronavirüs vakası 18'e yükseldi! Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." dedi.

Bakan Koca, son vakalarla birlikte toplan vaka sayısının 18 olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."

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