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Koronavirüs vakalarında son sayılar: Toplam vaka 16 bine yaklaşıyor

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs verilerine göre, bugün eklenen 63 kişiyle beraber Türkiye'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 277’ye, görülen vaka sayısı ise 15 bin 679’a yükseldi.

Koronavirüs vakalarında son sayılar: Toplam vaka 16 bine yaklaşıyor

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs verilerine göre, bugün eklenen 63 kişiyle beraber Türkiye'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 277’ye, görülen vaka sayısı ise 15 bin 679’a yükseldi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 23:13
2016 Okunma
Koronavirüs vakalarında son sayılar: Toplam vaka 16 bine yaklaşıyor

Türkiye’deki koronavirüs salgınına ilişkin son rakamlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saat içerisinde toplamda 14 bin 396 kişiye Covid19 testi yapılırken, 2 bin 148 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Bakanlık, virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtirken, Türkiye’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 277 olarak açıkladı.

Bugüne kadarki toplam yapılan test sayısı ise 106 bin 799 olarak açıklandı.

İyileşen hasta sayısı 333'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif hale getirildi. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum tüm detayları ile paylaşılıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı ekranda covid-19 ile ilgili sayısal veriler paylaşılıyor.

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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Son rakamlar...
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Anahtar Kelimeler:
CoronaSon SayılarSon Rakamlar1 Nisan
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