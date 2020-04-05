Koronavirüs vakalarında son sayılar

Dünyada corona virüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini geçti. Çin'in Wuhan kentin ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü için çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni vaka sayısı hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105 ve Ankara'da 860 vaka olduğunu belirtti. Peki Türkiye'de kaç corona virüs vaka sayısı var?
TÜRKİYE'DE 5 NİSAN CORONA VİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 20.065
VAKA SAYISI: 3.135
CAN KAYBI: 73
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI TOPLAM NE KADAR OLDU?
TEST SAYISI: 1811.445
VAKA SAYISI: 27.069
CAN KAYBI: 574
İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
İstanbul
Vaka sayısı: 12 bin 231
İzmir
Vaka Sayısı: 1.105
Ankara
Vaka sayısı: 860
Konya
Vaka Sayısı: 601
Kocaeli
Vaka Sayısı: 600
Antalya
Vaka Sayısı: 102
Isparta
Vaka Sayısı: 289
Sakarya
Vaka Sayısı: 337
Adana
Vaka Sayısı: 241
Bursa
Vaka Sayısı: 259
Samsun
Vaka Sayısı: 167
Zonguldak
Vaka Sayısı: 197
Kayseri
Vaka Sayısı: 130
Trabzon
Vaka Sayısı: 87
Balıkesir
Vaka Sayısı: 106
Kırklareli
Vaka Sayısı: 49
Edirne
Vaka Sayısı: 91
Tekirdağ
Vaka Sayısı: 121
Düzce
Vaka Sayısı: 32
Çanakkale
Vaka Sayısı: 30
Bolu
Vaka Sayısı: 19
Bilecik
Vaka Sayısı: 16
Eskişehir
Vaka Sayısı: 118
Gaziantep
Vaka Sayısı: 49
Osmaniye
Vaka Sayısı: 47
Nevşehir
Vaka Sayısı: 27
Kütahya
Vaka Sayısı: 5
Çorum
Vaka Sayısı: 35
Sinop
Vaka Sayısı: 35
Kahramanmaraş
Vaka Sayısı: 28
Kastamonu
Vaka Sayısı: 26
Çankırı
Vaka Sayısı: 25
Kırıkkale
Vaka Sayısı: 23
Afyonkarahisar
Vaka Sayısı: 18
Kilis
Vaka Sayısı: 17
Yozgat
Vaka Sayısı: 15
Bartın
Vaka Sayısı: 9
Karabük
Vaka Sayısı: 20
Karaman
Vaka Sayısı: 14
Mersin
Vaka Sayısı: 17
Aksaray
Vaka Sayısı: 5
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