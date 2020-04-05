Koronavirüs vakalarında son sayılar

Dünyada corona virüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini geçti. Çin'in Wuhan kentin ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü için çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni vaka sayısı hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105 ve Ankara'da 860 vaka olduğunu belirtti. Peki Türkiye'de kaç corona virüs vaka sayısı var?

TÜRKİYE'DE 5 NİSAN CORONA VİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 20.065

VAKA SAYISI: 3.135

CAN KAYBI: 73

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI TOPLAM NE KADAR OLDU?

TEST SAYISI: 1811.445

VAKA SAYISI: 27.069

CAN KAYBI: 574

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İstanbul

Vaka sayısı: 12 bin 231

İzmir

Vaka Sayısı: 1.105

Ankara

Vaka sayısı: 860

Konya

Vaka Sayısı: 601

Kocaeli

Vaka Sayısı: 600

Antalya

Vaka Sayısı: 102

Isparta

Vaka Sayısı: 289

Sakarya

Vaka Sayısı: 337

Adana

Vaka Sayısı: 241

Bursa

Vaka Sayısı: 259

Samsun

Vaka Sayısı: 167

Zonguldak

Vaka Sayısı: 197

Kayseri

Vaka Sayısı: 130

Trabzon

Vaka Sayısı: 87

Balıkesir

Vaka Sayısı: 106

Kırklareli

Vaka Sayısı: 49

Edirne

Vaka Sayısı: 91

Tekirdağ

Vaka Sayısı: 121

Düzce

Vaka Sayısı: 32

Çanakkale

Vaka Sayısı: 30

Bolu

Vaka Sayısı: 19

Bilecik

Vaka Sayısı: 16

Eskişehir

Vaka Sayısı: 118

Gaziantep

Vaka Sayısı: 49

Osmaniye

Vaka Sayısı: 47

Nevşehir

Vaka Sayısı: 27

Kütahya

Vaka Sayısı: 5

Çorum

Vaka Sayısı: 35

Sinop

Vaka Sayısı: 35

Kahramanmaraş

Vaka Sayısı: 28

Kastamonu

Vaka Sayısı: 26

Çankırı

Vaka Sayısı: 25

Kırıkkale

Vaka Sayısı: 23

Afyonkarahisar

Vaka Sayısı: 18

Kilis

Vaka Sayısı: 17

Yozgat

Vaka Sayısı: 15

Bartın

Vaka Sayısı: 9

Karabük

Vaka Sayısı: 20

Karaman

Vaka Sayısı: 14

Mersin

Vaka Sayısı: 17

Aksaray

Vaka Sayısı: 5

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