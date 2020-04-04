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Koronavirüs vakalarında son durum...

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs verilerine göre, bugün eklenen 69 kişiyle beraber Türkiye'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921’e yükseldi.

Koronavirüs vakalarında son durum...

Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs verilerine göre, bugün eklenen 69 kişiyle beraber Türkiye'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921’e yükseldi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:07
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Koronavirüs vakalarında son durum...

Türkiye’deki koronavirüs salgınına ilişkin son rakamlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saat içerisinde toplamda 16 bin 160 kişiye Covid19 testi yapılırken, 2 bin 786 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Bakanlık, virüs nedeniyle 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtirken, Türkiye’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425 olarak açıkladı.

Bugüne kadarki toplam yapılan test sayısı ise 141 bin 716 olarak açıklandı.

İyileşen hasta sayısı 484'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden tüm detayları ile paylaşılıyor. 

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Ülkemizdeki koronavirüs vakalarında son durum...
Ülkemizdeki koronavirüs vakalarında son durum...
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