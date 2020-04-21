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Koronavirüs vakalarında son durum: Dünyada ve Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?

Dünya genelinde Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı. Türkiye'deki durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye'deki vaka sayısını ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Koronavirüs vakalarında son durum: Dünyada ve Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?

Dünya genelinde Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı. Türkiye'deki durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye'deki vaka sayısını ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 19:33
2009 Okunma
Koronavirüs vakalarında son durum: Dünyada ve Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Koca, 'Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız.' açıklamasında bulundu. Peki, Türkiye'de kaç vaka ve ölüm var? İşte Corona virüsü verilerinde son durum...

21 NİSAN SON DURUM 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresi üzerinden 21 Nisan son durum tablosunu paylaştı. Bugünkü corona verilerini duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.

DÜNYADA SON DURUM

Corona Virüs salgınında ülkelerin son 24 saatte artan vaka sayıları dikkat çekerken son vileriler de güncellendi. Dünya genelinde 2.498.355 vaka görülürken, toplamda 171.652 kişi hayatını kaybetti. 658.802 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtuldu.

Amerika'da 787.960 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 73.527 iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 42.364 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti.

İspanya'da 204.178 vaka bulunurken,21.282 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 82.514 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı.

İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 181.228 bin vaka bulunuyor. Ülkede 24.114 kişi hayatını kaybederken, 48.877 kişi de tedavi olarak iyileşti.

Fransa'da 156.493 vaka bulunuyor. 20.294 kişi hayatını kaybederken, 38.046 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

Almanya'da toplamda 147.103 vaka bulunurken, bunların 95.200'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 4.862 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'den gelen son verilere göre 125.856 vaka bulurken, 16.550 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 446 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu.

İran'da 84.802 vaka meydana gelirken, bunların 5.297'i hayatını kaybetti. Toplamda 60.965 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.

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