Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
90706
ALTIN
334.960
DOLAR
6.3949
STERLİN
7.6530
EURO
7.0089

Koronavirüs vakalarında son durum: Biri KOAH hastası 7 can...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi.

Koronavirüs vakalarında son durum: Biri KOAH hastası 7 can...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi.

24 Mart 2020 Salı 22:20
2038 Okunma
Koronavirüs vakalarında son durum: Biri KOAH hastası 7 can...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi. Vaka sayısı Türkiye'de 1872'ye yükseldi...


'40 ŞEHRE GÖNDERİLDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs için Çin'den getirilen ilaçlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, ''Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak'' dedi. 

Aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" ifadelerini kullandı. 

RAKAMLARI AÇIKLADI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

KOCA, GENÇLERE SESLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi. Koca, "Şimdiki gençler, söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah; fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den getirilen hızlı tanı kitleri ne kadar doğru sonuç veriyor?
Çin'den getirilen hızlı tanı kitleri ne kadar doğru sonuç veriyor?
SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN BOL BOL IHLAMUR TÜKETİN
SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN BOL BOL IHLAMUR TÜKETİN
BU KARAR KULÜPLERİ BİRAZ RAHATLATIR
BU KARAR KULÜPLERİ BİRAZ RAHATLATIR

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim