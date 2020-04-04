Koronavirüs vakalarında güncel rakamlar: İyileşen hasta sayısı artıyor

Türkiye’deki koronavirüs salgınına ilişkin son rakamlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saat içerisinde toplamda 19 bin 664 kişiye Covid19 testi yapılırken, 3 bin 13 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Bakanlık, virüs nedeniyle 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtirken, Türkiye’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 501 olarak açıkladı.

Bugüne kadarki toplam yapılan test sayısı ise 161 bin 380 olarak açıklandı.

Bugün iyileşen 302 kişiyle beraber iyileşen hasta sayısı 786'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün olduğu gibi bugün de twitter hesabından güncel durumu paylaştı. Bakan Koca attığı twitte "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." sözlerine yer verdi.

Bakan Koca ayrıca "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz." tweet'iyle de sokağa çıkma yasağı getirilen gençlere seslendi.

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden her an Türkiye koronavirüs tablosu hakkında en güncel bilgiyi almamızı sağlıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden tüm detayları ile paylaşılıyor.

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