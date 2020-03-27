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Koronavirüs vakalarında güncel rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün olduğu gibi bugün de akşam saatlerinde yeni koronavirüs rakamlarını paylaştı. Bugün can veren hasta sayısının 16 olduğunu kaydeden bakan yapılan test sayısını yükselttiklerine dikkat çekti. Son duruma göre şu anda ülkemizde 3629 hasta var. Toplam ölümlü vaka ise 75'e yükseldi.

Koronavirüs vakalarında güncel rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün olduğu gibi bugün de akşam saatlerinde yeni koronavirüs rakamlarını paylaştı. Bugün can veren hasta sayısının 16 olduğunu kaydeden bakan yapılan test sayısını yükselttiklerine dikkat çekti. Son duruma göre şu anda ülkemizde 3629 hasta var. Toplam ölümlü vaka ise 75'e yükseldi.

27 Mart 2020 Cuma 02:26
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Koronavirüs vakalarında güncel rakamlar...

Bakan Koca resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.

İşte Bakanın paylaşımı:

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Son Güncelleme: 27.03.2020 02:36
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