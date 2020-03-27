Koronavirüs vakalarında güncel rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün olduğu gibi bugün de akşam saatlerinde yeni koronavirüs rakamlarını paylaştı. Bugün can veren hasta sayısının 16 olduğunu kaydeden bakan yapılan test sayısını yükselttiklerine dikkat çekti. Son duruma göre şu anda ülkemizde 3629 hasta var. Toplam ölümlü vaka ise 75'e yükseldi.