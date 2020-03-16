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Koronavirüs testi nedir? Nasıl ve hangi hastanelerde yapılıyor?

31 Aralık 2019’da sebebi tespit edilemeyen bir zatürre vakasının DSÖ'ye bildirilmesi ile dünya gündemine giren koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde de ilk vakalar görülmeye başladı. Koronavirüsü testinin nasıl ve nereden yapıldığını merak eden vatandaşlar da konuya dair ayrıntılı bilgi almak için internette araştırna yapıyor. Peki, koronavirüs testi hangi hastanelerde, nerede yapılır?

Koronavirüs testi nedir? Nasıl ve hangi hastanelerde yapılıyor?

31 Aralık 2019’da sebebi tespit edilemeyen bir zatürre vakasının DSÖ'ye bildirilmesi ile dünya gündemine giren koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde de ilk vakalar görülmeye başladı. Koronavirüsü testinin nasıl ve nereden yapıldığını merak eden vatandaşlar da konuya dair ayrıntılı bilgi almak için internette araştırna yapıyor. Peki, koronavirüs testi hangi hastanelerde, nerede yapılır?

16 Mart 2020 Pazartesi 11:46
27 Okunma
Koronavirüs testi nedir? Nasıl ve hangi hastanelerde yapılıyor?

Basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede belirtiler gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19); yüksek ateş, balgamlı öksürük ve nefes darlığı ile kendini gösteriyor. Kesin teşhis için ise test yapılması gerekiyor. İşte, corona virüsü testi hakkında ayrıntılar...

Korona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani “besi” ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.

PCR TESTİ

Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Amerikan dizilerinde gördüğümüz genetik materyali çoğaltma yöntemi bu. Örneği hastalığın RNA’sı ile karşılaştırmamız gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor.

"PRİMER"

Hastalığın RNA’sını çoğaltmak için üretilen ‘primer’ ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden ‘primer’ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye’de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye’deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bu test ücretli değil.

KORONAVİRÜS PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.

Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIYOR?

Koronavirüs için Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi genel olarak özel sağlık merkezleri tarafından yapılabildiği gibi bazı devlet hastanelerinde de gerçekleşmektedir.

SADECE DEVLET HASTANELERİNDE YAPILIYOR

Devlet hastaneleri dışında özel hastaneler ve sağlık ocakları, poliklinikler bu testi yapma yetkisine sahip değil.

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