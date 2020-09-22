Koronavirüs tedbirleri artıyor: Yerel yönetimlerden ilk kısıtlama haberi geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından bugün ilk kısıtlama haberi geldi. İl il valiliklerden yeni koronavirüs haberleri gelmeye başladı! Bursa Valiliği HES kodu zorunluluğunu kamu kurumlarının yanı sıra AVM'ler, bankalar, mağazalar, konaklama tesisleri gibi pek çok alana girişlere yaydı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.
Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.
KISITLAMA HABERİ GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısının ardından, il bazında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceğini açıklamasının ardından ilk karar Edirne'den geldi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Bunun dışındaki saatlerde binişler ücretli olacak.
Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.
Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatlerinde arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.
"UYGULAMA BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI"
Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, pandemi dolayısıyla böyle bir kararın alındığını söyleyerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüslere binmesinin sağlıkları açısından sakıncalı olduğunu ifade etti. Şahin, uygulamanın bugün itibariyle ETUS araçlarında başladığını, ayrıca kapasitenin üçte biri kadar da ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.
"SAĞLIK YÖNÜNDEN ALINAN BİR KARAR"
Şahin, "Perşembe günü Hıfzısıhha Kurulunun toplantısından çıkan karar 65 yaş üzeri vatandaşların sabah saat 10.00 ile öğleden sonra saat 15.00'e kadar ücretsiz seyahat hakkı yine devam ediyor. Bunun haricinde saatlerde ücretsiz seyahat hakları kalktı. Bunun sebebi pandemiden dolayı çok fazla seyahat olmasın. Çünkü ücretsiz olduğu için bazen suiistimal edilebiliyor. 65 yaş vatandaşlarımız günün her saatinde sıkça araba kullandıkları için böyle bir karar alındı. Bu kararı da biz esnaf olarak tabi ki biraz rahatlatacağını düşünüyoruz ama önemli olan sağlık. Sağlık yönünden alınan bir karar. Bu arada ayakta yolcuyla ilgili kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya da müsaade edildi. Bugünden itibaren 10.00 - 15.00 arasında 65 yaş vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak. Onun haricindeki saatlerde ulaşımlarını ücret ödeyerek sağlayabilecekler" dedi.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0