Koronavirüs tedbirleri artıyor: Yerel yönetimlerden ilk kısıtlama haberi geldi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu. KISITLAMA HABERİ GELDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısının ardından, il bazında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceğini açıklamasının ardından ilk karar Edirne'den geldi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Bunun dışındaki saatlerde binişler ücretli olacak.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı. Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatlerinde arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.