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Koronavirüs Rusya ve İngiltere'de

Yeni tip koronavirüs (2019-nCov), Rusya ve İngiltere'de de görüldü.

Koronavirüs Rusya ve İngiltere'de

Yeni tip koronavirüs (2019-nCov), Rusya ve İngiltere'de de görüldü.

31 Ocak 2020 Cuma 17:40
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Koronavirüs Rusya ve İngiltere'de

Koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Amerika'dan sonra Avrupa'da Fransa ve Almanya'da görülen koronavirüs, şimdi de İngilizleri korkuttu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "İngiltere'de aynı ailenin üyesi olan 2 hastanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını doğrulayabiliriz." ifadesi kullanıldı.

Hastalara gerekli tedavinin uygulandığı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için denenmiş ve test edilmiş enfeksiyon kontrol prosedürlerinin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca bu hastalarla temas eden kişilerin de belirlenmesine çalışıldığı vurgulandı.

RUSYA'DA DA İKİ VAKA GÖRÜLDÜ

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Hastalardan birinin Tümen, ikinci hastanın ise Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunduğunu belirten Golikova, "İki hasta da Çin vatandaşı." dedi.

Rusya’nın salgına ilişkin ilave önlem kararı aldığına işaret eden Golikova, "Çin’in Hubey bölgesindeki Rus vatandaşlarını tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları sınırlandıracağız." diye konuştu.

Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını anlatan Golikova, hastaların müşahede altına alındığı söyledi.

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma kararı almıştı.

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