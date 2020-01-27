Koronavirüs paniği devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde insanlara bulaşarak tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre ise; Çin genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselirken, doğrulanan vaka sayısının 2 bin 500'ün üzerinde olduğu bildirildi.

ABD'DE 5 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan ABD'de, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kaliforniya ve Arizona eyaletlerinde 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Vakanın görüldüğü 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi. ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı, böylelikle 5'e yükselmiş oldu.

ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs; solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

İZMİR'DE ALARM

İzmir'de yaşayan K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük ve yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü’nün (30), 10 gün önce Çin’in Vuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi.

Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmediği, solunum sıkıntısına rastlanmadığı, tanı için gerekli numunelerin alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Virüs taşımadığı belirtilen K.Ü’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.