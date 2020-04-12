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Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmaya itiyor: Yeşilay'ı arayanlar iki kat arttı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, koronavirüs riskini 14 kat artıran sigara konusunda “Bırakmanın tam zamanı” sloganıyla herkesi bu bağımlılıktan kurtulmaya çağırdı. Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele merkezlerini sigarayı bırakmak için arayanlarda yüksek oranda artış olduğunu belirtti.

Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmaya itiyor: Yeşilay'ı arayanlar iki kat arttı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, koronavirüs riskini 14 kat artıran sigara konusunda “Bırakmanın tam zamanı” sloganıyla herkesi bu bağımlılıktan kurtulmaya çağırdı. Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele merkezlerini sigarayı bırakmak için arayanlarda yüksek oranda artış olduğunu belirtti.

12 Nisan 2020 Pazar 16:28
2013 Okunma
Koronavirüs korkusu sigarayı bırakmaya itiyor: Yeşilay'ı arayanlar iki kat arttı

Prof. Öztürk, virüsten korktukları için sigara içmek istemediklerini ileten kişi sayısının oldukça fazla olduğunu söyledi.

RİSK ALTINDALAR

Koronavirüsün hedefinin akciğer olduğunu hatırlatan Öztürk,”Bilim insanlarının araştırmaları bu süreçte sigara içmenin çok büyük bir risk olduğunu ortaya koydu. Sadece bu süreçte değil virüsten kurtulsa bile risk olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.

SAYI ARTTI

Virüsün Türkiye’ye girişiyle birlikte YEDAM’ı sigarayı bırakmak amacıyla arayanlarda gözle görülür bir artış gözlemlendiğinin altını çizen Öztürk, “Hattımızda çalışan 15 uzmandan aldığımız geribildirim, gelen artışların bir önceki aya kıyasla yarı yarıya arttığı yönünde. Danışma hattına bine yakın sigarayı bırakma ile ilgili telefon geliyor. Eskiden bize gelen telefonların hepsi içinde yüzde 5-10’u sigarayı bırakma ile alakalıydı, bağımlılıkla ilgili daha çok arama alıyorduk. Şu an neredeyse yüzde 90 üzerinde talep sigarayı bırakma” dedi.

Öztürk, bağımlılıkla mücadelede birçok alanda ücretsiz hizmet verdiklerini hatırlatarak, koronavirüsün en çok problem oluşturduğu organın akciğerler olduğunu belirtti. Öztürk, tütün ürünleri kullanımının yol açtığı KOAH hastalığının bu virüste belirleyici rol oynadığını söyleyerek akciğerlerde önceden hasar olması halinde enfeksiyonun yerleşmesinin daha kolay olduğunu ifade etti.

ONLİNE TERAPİ HİZMETİ

Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “Bu süreçte sigarayı bırakmak isteyen insanlarımızın nasıl bırakacakları konusunda yardımcı oluyoruz. Bize telefonla ulaşıyorlar. Görüşme sonrasında normalde yüz yüze görüşüyorlar. Bu süreçte ise online terapi veriyoruz. Klinik psikologlarımızla görüşüyorlar” Normal günlere göre sigarayı bırakma yönünde talep artışı olduğunu belirten Öztürk, “Özellikle kamu spotunun yayına girmesiyle aramaların neredeyse yüzde 85-90’ı tütünle ilgili oldu. Bu aslında bizi şöyle mutlu ediyor, insanımızın böyle bir kararlılığı var. Arayanlar, ‘tütünü bırakmak istiyorum’ ya da ‘bıraktıktan birkaç gün sonra zorlanıyorum, ne yapmam gerekiyor?’ şeklinde danışıyor. İnsanımızın bu yönde talebi olduğunu, zorlandıklarında da desteğe ihtiyaç duyduklarını görüyoruz ve Yeşilay olarak bu desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

En riskli grup onlar: Koronavirüs sigara içenleri öldürüyor!
En riskli grup onlar: Koronavirüs sigara içenleri öldürüyor!
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