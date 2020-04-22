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Koronavirüs güncel vaka sayısı: 22 Nisan Covid-19 verileri

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel Koroanvirüs vaka ve ölüm rakamlarını açıklıyor. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. Peki Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte 22 Nisan 2020 koronavirüs tablosu...

Koronavirüs güncel vaka sayısı: 22 Nisan Covid-19 verileri

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel Koroanvirüs vaka ve ölüm rakamlarını açıklıyor. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. Peki Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte 22 Nisan 2020 koronavirüs tablosu...

22 Nisan 2020 Çarşamba 20:24
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Koronavirüs güncel vaka sayısı: 22 Nisan Covid-19 verileri

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 98 bin 674'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 2.376 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU - 22 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam vaka sayısı 98.674'e yükseldi. Toplam vefat sayısı 2.376, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.814, toplam entübe hasta sayısı 985, toplam iyileşen hasta sayısı 16.477 oldu.

Bugün 117 vatandaşımız coronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 1.559 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 535 test yapılırken, 3 bin 83 yeni vaka tanısı konuldu, bin 559 kişi iyileşti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 177 BİN 688 OLDU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 177 bin 688´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 557 bin 993´e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 695 bin 336'ya çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 21 bin 828´e yükselirken; vaka sayısı da 204 bin 178´e çıktı.

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