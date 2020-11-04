Koronavirüs, Bodrum’un nüfusunu ikiye katladı

Kışı geçirecekler

Koronavirüsle Bodrum’a ilginin başladığını belirten Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “Vaka yoğunluğu, apartmanlardaki gürültü, yürüyüş alanlarının azlığı, kalabalıklardan kaçmak isteme gibi nedenlerle Bodrum’daki yazlıklar normalleşmeden sonra zaten dolmuştu. Buna home office çalışma ve uzaktan eğitim de eklenenince birçok insan kışın da kalmaya karar verdi” dedi.

Kiralar arttı

Şule Alp’in verdiği bilgilere göre yazlığı olmayanlar ise kiralama veya satın alma arayışında. Bu nedenle de kiralar yükseldi. 2+1, 75 metrekarelik konutların kiralama ücreti 2500 TL’den 70.000 TL’ye kadar çıkıyor. Bu ücret eşyalı evlerde ise iki katı.

Arsalara ilgi yüksek

Bodrum’da sadece oturuma hazır konutlara değil arsalara da ilgi yüksek. Türkiye çapında geçen yıl Haziran Temmuz Ağustos aylarında arsa satışları, 45 milyon TL’yken bu yıl aynı dönemde 89 milyon TL’ye çıktığını aktaran Şule Alp, “Aynı oranda artışı Bodrum’da da gördük. Üstelik artık Bodrum’un Meşelik, Dörtepe, Güvercinlik, Güllük gibi adını çok duymadığımız bölgeleri de tercih ediliyor. Merkeze uzak ama ulaşımın kolay olduğu bu bölgelerde insanlar arsa alarak ev yapmayı düşünüyorlar. Hatta bazıları prefabrik yapılar yaparak yaşamaya başladı bile” diye konuştu.

Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp

Memurlara hayat zorlaştı, esnaflar mutlu

Bodrum’daki bu yoğunluk kimini mutlu ederken bu durumdan rahatsız olanlar da var. Konuyla ilgili Şule Alp, şunları söyledi: “Öncelikli korona nedeniyle sezon geç başladığı için esnaf iş yapmamıştı. Burada yaşamaya devam edenler nedeniyle onlar için sezon hiç kapanmamış gibi devam ediyor şimdi. Esnaf bu durumdan çok memnun. Ancak memurlar için hayat zorlaştı. Çünkü ev ve arsa ücretleri artınca bir kısmı merkezden uzak ilçelere yönelmek zorunda kaldılar. Normalde kısa mesafede işlerine gidebilecekken şimdi minibüs, özel araç kullanıyorlar. Öte yandan Bodrum’u sakin yaşantısını seven insanlar da kalabalıklardan şikâyetçi. Bodrum Belediyesi de genel bütçeden daha fazla pay almak için Bodrum’da yaşamaya başlayan insanların nüfuslarını aldırmaları için kampanya yapıyor.”