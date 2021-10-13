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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Güncel 13.10.2021, 10:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek.
Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.
Aşılama çalışmaları da toplantının gündeminde olacak.
Aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.