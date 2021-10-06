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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Güncel 06.10.2021, 15:44
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacağı bildirildi. Haftalık yapılan toplantının ardından yazı açıklama yapılacak. 

Toplantıda, geçtiğimiz gün okullarda başlayan PCR uygulaması değerlendirilecekken diğer gündem konusu ise aşılama olacak. 

VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 5 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 29 bin 802 vaka tespit edilirken 228 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor bir artış yaşandı ve 30 bin sınırına dayandı.

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