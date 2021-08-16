Koronavirüs aşısı yaş sınırı 15'e düşürüldü... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ilgili yeni kararlar...

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Yaş sınırı değişti

Sağlak Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı.

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.