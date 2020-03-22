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Koronavirüs 9 yeni can aldı; 289 yeni hasta var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 yeni can kaybı ve 289 yeni tanı konduğu haberini twitter'dan duyurdu. Böylece koronavirüsten ölen insan sayısı 30'a yükselirken toplam vaka sayısı ise 1236'ya yükselmiş oldu.

Koronavirüs 9 yeni can aldı; 289 yeni hasta var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 yeni can kaybı ve 289 yeni tanı konduğu haberini twitter'dan duyurdu. Böylece koronavirüsten ölen insan sayısı 30'a yükselirken toplam vaka sayısı ise 1236'ya yükselmiş oldu.

22 Mart 2020 Pazar 22:17
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Koronavirüs 9 yeni can aldı; 289 yeni hasta var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 yeni can kaybı ve 289 yeni tanı konduğu haberini twitter'dan duyurdu. 

Bakan Koca, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

Vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları yönünde çağrısını yineleyen bakan "Hayat eve sığar" sloganını paylaştı.

Son Güncelleme: 22.03.2020 22:34
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