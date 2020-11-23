Korona virüse yakalanan ailesinin yanına gidemeyen tır şoförü, evinin bahçesindeki tırda yaşıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Nurettin A, yaklaşık 10 yıldır ülkeler arasında tırı ile yük taşımacılığı yapıyor. Son olarak Rusya'ya giden Nurettin Ayşen dönüş yolundayken ailesinin korona virüse yakalandığını öğrendi. Firma yetkililerinin durumu haber vermesi üzerine Türkiye'ye dönen Nurettin Ayşen, İzmit ilçesindeki evine geldi. Ailesi korona virüs nedeni ile karantinada olması sebebi ile Nurettin Ayşen, evine gidemedi. Tırını ailesinin yaşadığı sitenin bahçesine park eden Nurettin Ayşen 4 gündür tırda yaşıyor. Nurettin Ayşen ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sitenin bahçesinden ayrılmıyor. Nurettin A. yanlarına gidemediği ailesi ile özlemini pencereden el sallayarak ve cep telefonu ile arayarak giderebiliyor.

"Onların yanında olabilmek benim en büyük vazifem"

Ailesinin yanında olabilmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Nurettin Ayşen, "Yaklaşık 10 yıldır uluslararası tır şoförlüğü yapıyorum. Genelde Sovyetler Birliği ülkeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan gibi ülkelere yük taşımacılığı yapıyorum. Tekstil, gıda ve benzeri ürünler taşıyorum. Ailemin korona virüse yakalandığı haberini Rusya dönüşünde aldım. Gürcistan üzerinden dönüş yapmam gerekiyordu. Firma yetkilimin bana haber vermesi ile Türkiye'ye giriş yaptım. Ailemin yanına geldim. Ama ailemin karantina süreci daha dolmamıştı. Aşağı yukarı 4 gündür de evimin önündeyim. İhtiyaçlarını gidermek için elimden geleni yapıyorum. Bizim toplumuzda aile kutsaldır. Onların yanında olabilmek benim en büyük vazifem. Eğer yurtdışında olsaydım daha büyük vicdan azabı çeker, üzülürdüm. Burada görüntülü görüşme yapıyoruz, pencereden ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Çok şükür çok iyiler. Karantinalarının bitmesine de iki gün kaldı. İnşallah iki gün sonra kurtulacaklar. Ben de yola çıkacağım” dedi.