banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı
Perakendede cirolar yüzde 20 arttı
Perakendede cirolar yüzde 20 arttı

Korona olan CHP'li Tekin, Sağlık Bakanı'na teşekkür etti

CHP İstanbul Milletvekili Tekin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Güncel 13.11.2020, 13:38
7
Korona olan CHP'li Tekin, Sağlık Bakanı'na teşekkür etti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür etti.

Tekin'in paylaşımı şu şekilde:

"Bir süre önce yaptırdığım korona virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."

Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378