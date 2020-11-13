Korona olan CHP'li Tekin, Sağlık Bakanı'na teşekkür etti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür etti.

Tekin'in paylaşımı şu şekilde:

"Bir süre önce yaptırdığım korona virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."